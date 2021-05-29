Казахстану предрекли исторический результат на ЧМ-2021 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Италия - Казахстан. Эксперт считает, что команда Юрия Михайлиса одержит победу в основное время.

Встреча пройдет сегодня, 29 мая. Начало - в 15:15 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Конечно же, победит сборная Казахстана, тут и думать нечего. Казахи поборолись с канадцами, но уступили им со счетом 2:4. Если сегодняшний матч выиграют, то впервые в своей истории выйдут в плей-офф на чемпионате мира. Они будут прилагать все свои усилия для этого, тем более им реально в такой ситуации повезло с соперником.

Итальянцы выступают некими "мальчиками для битья". Не знаю, для чего эта сборная приехала на турнир по хоккею. Игроки в команде сейчас просто никакие, до сих пор не одержали ни одной победы. Видимо, для них чемпионат так и закончится с нулем очков в турнирной таблице.

Думаю, казахи шайбы так в две у номинальных хозяев выиграют, вряд ли больше, хотя кто знает. Соперник очень слабый. Сколько именно голов будет забито, сказать трудно, а вот сухая победа более чем вероятна", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Перед этой игрой команда Юрия Михайлиса с семью очками занимает пятое место из восьми, тогда как итальянцы замыкают таблицу, потерпев четыре поражения подряд.

Для выхода в плей-офф необходимо финишировать в первой четверке группы.

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