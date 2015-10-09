Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сборные (хоккей)
Сегодня 08:00
 

Казахстан забросил пять шайб и победил хозяев ЧМ-2026 по хоккею

  Комментарии

Казахстан забросил пять шайб и победил хозяев ЧМ-2026 по хоккею ©icehockey.kz

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой уверенно выиграла третий матч на чемпионате мира в дивизионе IIA, который проходит в Стамбуле (Турция), передают Vesti.kz.

На сей раз казахстанки встречалась с хозяйками льда сборной Турции. Матч завершился победой команды Марии Федоренко со счетом 5:1.

В составе сборной Казахстана отличились София Муравьева (дубль), Ульяна Куклина, София Зубкова и Рената Лившиц. У турчанок шайба на счету Тан Гёксал.

Казахстан – Турция – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

1:0 – 28:59 – Муравьева (Зубкова)
2:0 – 31:04 – Муравьева (Лившиц)
3:0 – 33:08 – Куклина (Муравьева, Емцева) ГБ
3:1 – 33:32 – Гёксал Б
4:1 – 41:18 – Зубкова
5:1 – 52:14 – Лившиц (Муравьева, Емцева)

Вратари: Яковлева – Окют


Напомним, ранее сборная Казахстана разгромила команды Новой Зеландии (13:2) и Латвии (9:1).

Сегодня, 23 января состоится матч Казахстана и Нидерландов, а 25-го подопечные Федоренко проведут встречу с командой Южной Кореи.

Чемпионат мира в дивизионе IIA проходит с 19 по 24 января. В составе сборной Казахстана выступают хоккеистки в возрасте от 14 до 17 лет.

Положение команд после трех игр:

  1. Казахстан - 9 очков;
  2. Южная Корея - 8;
  3. Латвия - 4;
  4. Нидерланды - 3;
  5. Турция - 3;
  6. Новая Зеландия - 0.

