Казахстан забросил пять шайб и победил хозяев ЧМ-2026 по хоккею

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой уверенно выиграла третий матч на чемпионате мира в дивизионе IIA, который проходит в Стамбуле (Турция), передают Vesti.kz.
На сей раз казахстанки встречалась с хозяйками льда сборной Турции. Матч завершился победой команды Марии Федоренко со счетом 5:1.
В составе сборной Казахстана отличились София Муравьева (дубль), Ульяна Куклина, София Зубкова и Рената Лившиц. У турчанок шайба на счету Тан Гёксал.
Казахстан – Турция – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
1:0 – 28:59 – Муравьева (Зубкова)
2:0 – 31:04 – Муравьева (Лившиц)
3:0 – 33:08 – Куклина (Муравьева, Емцева) ГБ
3:1 – 33:32 – Гёксал Б
4:1 – 41:18 – Зубкова
5:1 – 52:14 – Лившиц (Муравьева, Емцева)
Вратари: Яковлева – Окют
Напомним, ранее сборная Казахстана разгромила команды Новой Зеландии (13:2) и Латвии (9:1).
Сегодня, 23 января состоится матч Казахстана и Нидерландов, а 25-го подопечные Федоренко проведут встречу с командой Южной Кореи.
Чемпионат мира в дивизионе IIA проходит с 19 по 24 января. В составе сборной Казахстана выступают хоккеистки в возрасте от 14 до 17 лет.
Положение команд после трех игр:
- Казахстан - 9 очков;
- Южная Корея - 8;
- Латвия - 4;
- Нидерланды - 3;
- Турция - 3;
- Новая Зеландия - 0.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама