Казахстан попадает на Россию, или как выглядят текущие пары плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

На групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею в Риге осталось провести два игровых дня. Исходя из текущих турнирных положений команд, Казахстан попадает на Россию в четвертьфинале, сообщает "Чемпионат". Но пары плей-офф еще могут измениться после предстоящих игр.

В четвертьфинале команды сыграют друг с другом по следующей схеме:

первая команда группы А - четвертая команда группы В;

первая команда группы В - четвертая команда группы А;

вторая команда группы А - третья команда группы В;

вторая команда группы В - третья команда группы А.

На утро 31 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Швейцария (1A) - Германия (4B);

Россия (2A) - Казахстан (3B);

Словакия (3A) - США (2B);

Швеция (4A) - Финляндия (1B).

Напомним, что для выхода в плей-офф сборной Казахстана необходимо в последнем матче группового раунда выиграть у Норвегии. Встреча пройдет сегодня, 31 мая. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана.

Перед этой игрой подопечные Юрия Михайлиса с десятью очками располагаются на третьем месте из восьми в группе B, в которой Норвегия с пятью баллами идет на седьмой позиции. В плей-офф выходят первые четыре команды.

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