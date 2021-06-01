Казахстан попадает на финалиста, или как выглядят текущие пары плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

На групповом этапе чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия) остался заключительный игровой день. Исходя из текущих турнирных положений команд, Казахстан попадает в четвертьфинале на Швейцарию (финалиста ЧМ-2018), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Но пары плей-офф еще могут измениться после предстоящих игр. В четвертьфинале команды сыграют друг с другом по следующей схеме:

первая команда группы А - четвертая команда группы В;

первая команда группы В - четвертая команда группы А;

вторая команда группы А - третья команда группы В;

вторая команда группы В - третья команда группы А.

На утро 1 июня четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Россия (1A) – Германия (4B);

Швейцария (2A) – Казахстан (3B);

Чехия (3A) – США (2B);

Словакия (4A) – Финляндия (1B).

Определились шесть участников плей-офф ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан сохраняет шансы

На данный момент Казахстан занимает третье место в группе В и сохраняет шансы на плей-офф. Для этого нужно, чтобы сегодня Финляндия обыграла Канаду в основное время.

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