Казахстан назвал состав на решающий матч ЧА по хоккею

Сегодня, 9 ноября, сборная Казахстана по хоккею проведет решающий матч против команды Японии, который определит победителя чемпионата Азии в Алматы, передают Vesti.kz.

Начало встречи - в 19:30 по местному времени.

Нужна только победа. Прямая трансляция матча сборной Казахстана на ЧА по хоккею

Для завоевания золота казахстанской команде необходимо одержать победу, поскольку сборные Китая и Южной Кореи сыграли вничью в основное время.

Казахстанцы проведут игру в таком составе:

вратарь: Амирбеков (Павленко);

Бреус – Михайлов, Буяльский – Лихотников (А) – Чапоров;

Степаненко – Наместников, Рымарев (К)– Гренц – Борисевич;

Александров – Гребенщиков, Преснов – Данияр (А) – Демин;

Кенесбай – Тютюньков, Королинский – Зубов – Волков.

На первом в истории ЧА выступают только четыре команды, а турнир проходит по круговой системе.

В стартовой игре подопечные Олега Болякина уступили Южной Корее (1:4), а во второй обыграли Китай (6:1).