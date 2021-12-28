В Канаде вспомнили шокирующее поражение от Казахстана на молодежном ЧМ по хоккею

Авторитетное канадское издание The Hockey News назвало пять самых запоминающихся моментов в истории молодежных чемпионатов мира по хоккею, один из них - поражение от сборной Казахстана, сообщает "Шайба.kz".

В преддверии новогодних праздников мировые первенства среди юниоров становятся особым событием и своеобразной изюминкой в жизни хоккейных болельщиков. Но вот турнир 1998 года, проходивший в Финляндии, навсегда запомнится канадцам как страшный кошмар.

От "кленовых листьев" ожидали многого, ведь в их составе было столько будущих звезд НХЛ. Тем не менее канадцы кое-как вышли из группы, заняв лишь четвертое место по итогам предварительного раунда. В плей-офф они проиграли России, а затем уступили США в играх за распределение мест с пятого по восьмое. И это означало, что в заключительном матче Канада и Казахстан поборются за седьмую позицию в итоговой таблице турнира.

По общему мнению, Канада должна была полностью доминировать, но казахстанцы шокировали всех, обыграв родоначальников хоккея со счетом 6:3. В 2018 году обозреватель Sportsnet Гар Джойс со слов канадских игроков, принимавших участие в той встрече, написал, что хоккеисты из Казахстана пили воду из одной бутылки, а некоторым из них приходилось делить еще и клюшки.

Однако этот матч останется лишь одной строчкой в личной статистике игроков, поскольку его по какой-то причине не транслировали по телевидению. Не осталось даже фотографий и какой-либо звуковой информации. Таким образом, одна из самых удивительных и захватывающих историй во всем хоккее так и останется легендой, передаваемой из уст в уста.