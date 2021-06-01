"Какое-то опустошение". Главный тренер сборной Казахстана - о поражении в решающем матче на ЧМ-2021 по хоккею

Жигер Абенов

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис нашел объяснение поражению от команды Норвегии на чемпионате мира по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты могли оформить досрочный выход из группы, но проиграли немотивированным соперникам со счетом 1:3.

- Голевые моменты, которые мы создали... Реализация чуть-чуть подвела. Парни старались. До конца играли, но сейчас какое-то опустошение. Надо было перетерпеть соперника. Не давать им владеть шайбой.

- Будете ли смотреть матч, который решит судьбу путевки?

- Посмотрим, завтра будет день. И будем от этого отталкиваться.

- В чем причина того, что не смогли реализовать численное большинство?

- Соперник хорошо сыграл. Сыграл активно. Поплотнее. Это самоотдача и героизм. Где-то и нам точности не хватило. Последней передачи под бросок... Или хитрой передачки не было.

- Куда пропал инстинкт убийцы, который был в третьем периоде матча с Италией? Они его оставили в том матче?

- Первый период мы играли активно. Во втором соперник перехватил инициативу. В третьем мы также давили, но они грамотно сыграли. Моментами удавалось схватиться за шайбу, а так... Они очень грамотно сыграли.

- Показалось, что сегодня игроки совершали лишние передачи. Они хотели разыграть до верного?

- Да, я соглашусь с вами. Где-то лишняя передача была. Надо было на ворота лезть. Бросать и угрожать. В каких-то моментах просто отбрасывались от шайбы. У некоторых ребят такое прослеживалось. Груз ответственности давил на ребят. Хотели сыграть, как можно лучше. Ошибки были.

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Добавим, что групповой раунд на чемпионате мира завершится сегодня, 1 июня, когда определятся все участники плей-офф.

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