Жайлауов сделал заявление о своём будущем в сборной Казахстана перед ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Талгат Жайлауов оценил выступление команды на Кубке Первого канала и сделал заявление о своём будущем на посту рулевого национальной дружины, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

– Какие впечатления от атмосферы турнира в Новосибирске?

– Новосибирск всегда славился своими аншлагами. Атмосфера великолепная, пришёл полный дворец. Болельщики отлично поддержали все сборные, это круто.

– Для вас это второй турнир в качестве главного тренера сборной Казахстана. Как осваиваетесь в новой роли?

– Каждый турнир идёт в плюс, они помогают набраться опыта и идти вперёд. Россия и Беларусь входят в восьмёрку лучших сборных мира. В Азии хоккей сейчас тоже развивается, там неплохие команды.

– Насколько неожиданным было предложение возглавить команду?

– Разговоры были давно. Так получилось, что решение приходилось принимать в короткие сроки. Знал заранее, что могу возглавить команду. Спасибо руководству, что доверило такую высокую должность. Стараемся развивать сборную и выполнять поставленные задачи.

– Согласитесь, что для сборной Казахстана Кубок Первого канала имеет большее значение? Россия и Беларусь не выступают на международной арене, а для вас это ещё одна возможность подготовиться к чемпионату мира.

– Мне хочется посмотреть всех игроков и готовиться к чемпионату мира. На таком турнире тоже приобретаем хороший опыт. У нас разные задачи со сборными России и Беларуси.

– Правильно понимаю, что, если всё пойдёт хорошо, вы будете тренировать Казахстан на чемпионате мира?

– Это пока не обсуждалось. Мы проводим два турнира в короткое время. Пока сконцентрированы только на них. Решение будет приниматься по их итогам, думаю.

Напомним, сборная Казахстана завершила выстпуление на Кубке Первого канала, потерпев два поражения в двух матчах. В стартовой игре команда уступила сборной Беларуси со счётом 1:4, а затем была разгромлена командой "Россия-25" — 0:9.

В результате казахстанская сборная не смогла набрать ни одного очка и замкнула турнирную таблицу, заняв третье место. Серебряные медали достались команде Беларуси, набравшей три очка, тогда как победителем турнира стала сборная "Россия-25".

