Юношеская сборная Казахстана по хоккею с разгромного поражения стартовала в дивизионе lA чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы проиграли стартовый матч со счетом 2:9. Первую ответную шайбу забил на 39-й минуте Роман Ермак, выступающий в системе "Барыса".

Второй гол на счету еще одного хоккеиста столичного клуба Всеволода Логвина, отличившегося на 54-й минуте встречи.

Добавим, что за выход в топ-дивизион сборная Казахстана, помимо Норвегии, сыграет еще с Данией, Словакией, Францией и Японией. В элитный турнир выйдет только победитель дивизиона.

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