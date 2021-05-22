Хоккеист сборной Казахстана сдал положительный тест на коронавирус на ЧМ

Один из хоккеистов сборной Казахстана сдал положительный тест на коронавирус на чемпионате мира в Риге, сообщает пресс-служба КФХ.

По информации "Шайбы.kz", этим игроком является защитник Кирилл Полохов. Игрок с 15 мая находится на самоизоляции.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что с момента заезда всех команд в "пузырь" из 2750 ПЦР-тестов лишь один оказался положительным.

Добавим, что сборная Казахстана сегодня, 23 мая, стартует на ЧМ-2021 матчем против хозяев турнира Латвии. Прямая трансляция доступна здесь.

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