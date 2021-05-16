Главный соперник Казахстана за место в плей-офф назвал состав на чемпионат мира по хоккею

Сборная Германии по хоккею объявила состав на предстоящий чемпионат мира в Риге. В список вошли 27 игроков, одно место остается свободным, сообщает "Шайба.kz".

Вратари: Феликс Брюкманн ("Адлер Мангейм"), Матиас Нидербергер ("Айсберен Берлин"), Никлас Тройтле ("Нюрнберг Айс Тайгерс").

Защитники: Доминик Биттнер ("Гриззлис Вольфсбург"), Марсель Брандт ("Штраубинг Тайгерс"), Леон Гаванке ("Манитоба Мус", АХЛ), Корбиниан Хольцер ("Автомобилист"), Йонас Мюллер ("Айсберен Берлин"), Мориц Мюллер ("Кельнер Хайе"), Марко Новак ("Дюссельдорф"), Мориц Зайдер ("Регле", Швеция), Фабио Вагнер ("Ингольштадт").

Нападающие: Лин Бергманн ("Сан-Хосе Шаркз"), Адреас Эдер ("Штраубинг Тайгерс"), Нико Крэммер, Маркус Айзеншмид, Штефан Лойбл, Маттиас Плахта (все - "Адлер Мангейм"), Даниэль Фишбух ("Дюссельдорф"), Максимиллиан Кастнер, Джон Петерка (все - "Ред Булл Мюнхен"), Том Кюнхакль ("Бриджпорт Саунд Тайгерс", АХЛ), Марсель Нобельс, Леонард Пфедерль, Люк Райхель (все - "Айсберен Берлин"), Тобиас Ридер ("Баффало Сейбрз"), Фредерик Тиффельс ("Кельнер Хайе").

Напомним, чемпионат мира стартует 21 мая, а сборная Казахстана первый матч проведет 22 мая. Игра между сборными Казахстана и Германии состоится 26 мая и начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Главными фаворитами группы В являются Канада и Финляндия, а также сборная США. Германия претендует на четвертое место в группе и с ней Казахстан может побороться за место в плей-офф.

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