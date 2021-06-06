"Были уже одной ногой в аэропорту, но вернулись". Президент IIHF - о Канаде

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не будет удивлен победе сборной Канады в финале чемпионата мира в Риге, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Все прошло здорово в Риге, мы успешно перенесли опыт проведения турнира в "пузыре" из молодежного чемпионата мира в Канаде и юниорского чемпионата мира в США. Не было ни одного позитивного теста на коронавирус в "пузыре" в Латвии, и это отлично. На турнире хватало сложных политических вопросов, но на дворе воскресенье, за окном сияет солнце, и нас ждет матч двух отличных команд в финале. Канада была уже одной ногой в аэропорту, но вернулась. И я не удивлюсь их победе сегодня", - сказал Фазель журналистам.



Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сегодня канадцы сыграют с финнами в финале.

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