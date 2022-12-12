В Беларуси высказались о Скабелке и сборной Казахстана перед Кубком Первого канала

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Вчера 19:47
©ХК "Барыс"

Генеральный менеджер сборной Беларуси по хоккею Михаил Грабовский поделился мнением о наставнике команды Казахстана Андрее Скабелке перед стартом на Кубке Первого канала, сообщает Hockey.by.

– Начинаете турнир матчем против Казахстана. Командой руководит Андрей Скабелка, помогает ему Владимир Копать. Как сыграть против Казахстана, чтобы победить?

– Андрея Скабелку мы знаем, наш тренерский штаб еще изучит последние матчи его команды. Нельзя сказать, что это будет какое-то дерби – против Скабелки мы уже много играли, когда я был тренером минского "Динамо".

Отметим, что Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. В первом матче сборная Казахстана 15 декабря сыграет с Беларусью, а 17 - с командой России.

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Метки:
Скабелка Андрей Сборная РК по хоккею Беларусь

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