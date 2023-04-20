21-летний форвард получил вызов в сборную Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Нападающий Олег Бойко вызван в сборную Казахстана для подготовки к чемпионату мира-2023 по хоккею, передают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

В нынешнем сезоне 21-летний воспитанник Павлодара выступал за "Номад". В регулярном чемпионате Казахстана сыграл 42 матча и набрал 25 (12+13) очков, в 17 играх плей-офф записал в актив 8 (5+3) результативных баллов.

Чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками будут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

Отметим, что национальную команду на ЧМ повезет Галым Мамбеталиев, сменивший на посту главного тренера Андрея Скабелку.

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