|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Снежные Барсы (мол)
|
13
|
2+2
|
4
|12 (16)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
3+1
|
|4 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Снежные Барсы (мол)
|
63
|
10+6
|
34
|7 (16)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
|Барыс (юн)
|
4
|
2+2
|
2
|2 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
|Казахстан (U-20)
|
6
|
1+0
|
|5 (5)
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
1+3
|
2
|2 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Снежные Барсы (мол)
|
62
|
11+17
|
34
|15 (17)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Астана
|
2
|
1+0
|
|11 (11)
|Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
|Казахстан (U-20)
|
3
|
0+1
|
|3 (3)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
7
|
2+1
|
|5 (5)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Номад
|
6
|
|
2
|5 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Снежные Барсы (мол)
|
36
|
4+7
|
43
|13 (13)
|Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Барыс (юн)
|
6
|
0+5
|
2
|1 (10)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Номад
|
1
|
|
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Номад
|
45
|
7+9
|
22
|5 (13)