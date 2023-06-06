Старченко оценил выступление сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею

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Сегодня 13:02
©instagram.com/kazakhstanhockey

Сборная Казахстана по хоккею на чемпионате мира выступила почти на пределе своих возможностей. Такое мнение высказал капитан команды Роман Старченко. Он отметил, что все в коллективе подбадривали друг друга.

"Я считаю, что мы выступили на ЧМ-2023 на 99 процентов от нашего предела. Подбадривали мы друг друга не только на льду, но и в раздевалке. Причем, сделать это мог любой. Что касается культурной программы, то ничего интересного не происходило: игры, тренировки, собрания. Гуляли, конечно, по городу. До центра Риги добирались на самокатах", - цитирует Старченко телеграм-канал "Дядя Ваня".

Напомним, по итогам ЧМ-2023 в Риге (Латвия) сборная Казахстана заняла шестое место в группе В и сохранила прописку в топ-дивизионе. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Хоккей

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