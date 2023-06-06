Старченко оценил выступление сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею на чемпионате мира выступила почти на пределе своих возможностей. Такое мнение высказал капитан команды Роман Старченко. Он отметил, что все в коллективе подбадривали друг друга.

"Я считаю, что мы выступили на ЧМ-2023 на 99 процентов от нашего предела. Подбадривали мы друг друга не только на льду, но и в раздевалке. Причем, сделать это мог любой. Что касается культурной программы, то ничего интересного не происходило: игры, тренировки, собрания. Гуляли, конечно, по городу. До центра Риги добирались на самокатах", - цитирует Старченко телеграм-канал "Дядя Ваня".

Напомним, по итогам ЧМ-2023 в Риге (Латвия) сборная Казахстана заняла шестое место в группе В и сохранила прописку в топ-дивизионе.