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Скандал на Кубке Президента РК: В России вспомнили, как Дамир Рыспаев в одиночку раскидал игроков "Куньлуня"

Скандал на Кубке Президента РК: В России вспомнили, как Дамир Рыспаев в одиночку раскидал игроков "Куньлуня"
Дамир Рыспаев. Фотобанк КХЛ©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)

Российское издание "Спорт-Экспресс" отреагировало на потасовку между хоккеистами на предсезонном турнире в Нур-Султане - Кубке Президента Республики Казахстан, которая едва не привела к международному скандалу.

"Рвануло там, где не ждали, - это про вчерашний инцидент на Кубке Президента Республики Казахстан. "Куньлунь" и "Торпедо" выясняли, кто заберет бронзу. Примечательно, что даже на таком уровне китайский клуб не вышел в финал, но это совсем другая история. Результат матча ("Драконы" выиграли 2:1) затмила потасовка в конце третьего периода. При счете 2:0 форвард китайцев Тайлер Вон в безобидной и не располагающей к агрессии ситуации ударил клюшкой в плечо Стаса Петросяна из "Торпедо" - лучшего бомбардира МХЛ сезона-2019/20, если кто забыл. Стас не оставил эпизод без внимания и проучил Вона, выписав ему пару точных попаданий правой рукой. К драке подключились остальные хоккеисты, и тут началось самое любопытное.

На Петросяна запрыгнул Виктор Бартли и оттащил его от Тайлера. Происходящее на льду напоминало месиво стенка на стенку: кто-то, как Петросян и Бартли, практиковался в грэпплинге, остальные пытались растащить драчунов. В дело вмешались судьи, которые рассадили провинившихся по скамейкам штрафников. Лавочки заполнились как московское метро в час пик.

По пути в штраф-бокс игроки продолжили выяснять отношения в устной и пантомимной форме. Петросян, судя по всему, порекомендовал Ху Яну обратиться к окулисту (или намекнул на национальную принадлежность), показав жест, изображающий узкие глаза. Ху спародировал Стаса, обыграв, как показалось, панду из одноименного мультфильма компании DreamWorks. На льду "Барыс Арены" развернулся настоящий театральный спектакль.

- Я захожу в зону, забрасываю шайбу, и мне 91-й номер "Куньлуня" Тайлер Вон бьет клюшкой в плечо. Прилично так ударил, почувствовал через нагрудник. И началась драка, я скинул перчатки, - объяснил причину потасовки Петросян порталу Shaiba.kz. - Потом на меня налетел другой игрок. Нас разняли. Затем 8-й номер Ян Ху начал кричать мне: Fuck you, Armenian. Это оскорбление меня и моей нации. У меня в этот момент уже поехала голова. И на эмоциях я начал показывать эти некрасивые жесты в его сторону. Но то, что кричал он, никто не услышал, кроме меня. Мой поступок никак не касался Казахстана и казахстанцев. Многие люди выразили свое возмущение. Хочу искренне и публично извиниться перед народом Казахстана и всеми, кого обидел своим жестом.

Петросян добавил, что они с Яном извинились друг перед другом. После матча игроки встретились в тренажерном зале, пожали руки и уладили конфликт, пообщавшись через переводчика. Однако пресс-служба "Куньлуня" опровергла слова Стаса. По их мнению, попытка загладить вину и потушить конфликт обернулась очередным его разжиганием. "Куньлунь" назвал ложью и слова Петросяна о встрече, взаимных извинениях, и рукопожатии в тренажерном зале.

История запуталась настолько, что напоминает классическую бытовую драму, которой посвящают специальные программы на федеральных каналах. С ходу не разберешься, на чьей стороне правда. Очевидно одно - казахстанский лед год за годом приносит приключения китайскому клубу. Летом 2016-го сорвался с цепи Дамир Рыспаев, устроивший мордобой и раскидавший по площадке бедолаг из "Куньлуня". Сейчас прилетело (и, кстати, по заслугам) Тайлеру Вону, а Ху Яну напомнили о его разрезе глаз. Жаль только, что усть-каменогорское "Торпедо" не играет в КХЛ. Болельщики лишились второго действия казахстанско-китайской постановки", - пишет издание.

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Метки:
Торпедо УК ХК Куньлунь

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