"Сарыарка", "Торпедо" и "Номад" стартовали с побед в плей-офф чемпионата Казахстана

Карагандинская "Сарыарка", усть-каменогорское "Торпедо" и столичный "Номад" выиграли свои стартовые матчи серии в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "Сарыарка" на выезде всухую обыграла петропавловский "Кулагер" со счетом 4:0. В составе победителей хет-трик сделал Вадим Зеленков, а голкипер карагандинцев Никита Бояркин оформил шатаут.

"Торпедо" одержало гостевую победу над "Алматы" со счетом 6:2, а "Номад" дома в овертайме дожал "Темиртау" - 3:2 ОТ.

Вторые матчи серии команды проведут завтра, 14 марта.

Напомним, что победителем регулярного чемпионата досрочно стало "Торпедо" (115 очков после 45 игр), а Кубок Казахстана завоевала "Сарыарка".