ХК "Алматы" получит финансирование и продолжит выступать в чемпионате Казахстана, сообщает "Шайба.kz".

Ранее сообщалось, что клуб может пропустить сезон из-за финансовых проблем, которые преследовали команду с прошлого сезона.

Ранее директор "Алматы" Марат Кашкимбаев заявлял, что руководство клуба проведет встречу с Управлением спорта.

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Напомним, "Алматы" мог стать потенциально четвертым после "Торпедо", "Алтая-Торпедо" и "Темиртау" клубом, снявшимся с чемпионата Казахстана.