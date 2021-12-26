Поигравший в США и Финляндии форвард из системы "Барыса" вернулся в Казахстан

©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
Вчера 13:17

Молодой казахстанстанский нападающий Владислав Сайко перешел в "Алматы", сообщает пресс-служба клуба.

Этот сезон воспитанник сатпаевской школы хоккея начинал в составе белорусского ХК "Гомель", где провел две игры. После перешел в "Могилев", где за 23 игры набрал семь очков (4+3).

В сезоне-2020/21 Сайко выступал в системе "Барыса" за столичных "Снежных Барсов". За 39 игр 20-летний нападающий записал 16 очков (11+5).

Также форвард играл за финский "Эссят" и за американский "Нью-Джерси Рокетс".

В сезоне 2019-2020 форвард сыграл за молодежную сборную Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе, проходившем в Чехии.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Алматы ХК


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Вчера 13:17
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