Перспективный игрок покинул систему "Барыса"

Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
Сегодня 07:30
©shaiba.kz

Защитник сборной Казахстана Артем Королев продолжит карьеру в ВХЛ, передает Шайба.kz.  Хоккеист подписал контракт с новичком лиги - "Норильском".

Прошлый сезон 21-летний воспитанник Усть-Каменогорска провел в "Номаде", с которым стал чемпионом Казахстана. За столичную команду он сыграл 53 матча и набрал 21 (5+16) очко.

Также Королев выступал за сборную Казахстана на Универсиаде в Лейк-Плэсиде и чемпионате мира в Риге.

Напомним, ранее из числа игроков национальной команды систему "Барыса" покинули вратарь Максим Павленко, защитник Данил Бутенко, а также форварды Максим Мухаметов и Никита Михайлис.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:30
Казахстан (Хоккей)
Перспективный игрок покинул систему "Барыса"
6 июня, 14:28
Казахстан (Хоккей)
Старченко высказался о провальном сезоне "Барыса" и своем возвращении
6 июня, 13:02
Казахстан (Хоккей)
Старченко оценил выступление сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
3 июня, 19:29
Казахстан (Хоккей)
Лучший защитник "Барыса" и сборной Казахстана перенес операцию
26 мая, 15:16
Казахстан (Хоккей)
Казахстан? Определена страна-хозяйка чемпионата мира по хоккею-2027
7 мая, 00:07
Казахстан (Хоккей)
Путь в НХЛ? Стал известен главный претендент на Никиту Михайлиса
6 мая, 23:29
Казахстан (Хоккей)
"Вы думаете, Диц откажется от канадского гражданства?". Эксперт - о натурализации в сборной Казахстана по хоккею
2 мая, 13:39
Казахстан (Хоккей)
Никита Михайлис прокомментировал свой "переход" в клуб НХЛ
29 апреля, 11:26
Казахстан (Хоккей)
Юношеская команда по хоккею Kazakhstan Team завоевала бронзу на международном турнире во Франции 
16 апреля, 07:35
Казахстан (Хоккей)
Легенда "Барыса" объявил о завершении карьеры
© 2008 - 2023 ТОО «EML»