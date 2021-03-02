Определились все участники плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

Определились все участники решающего раунда чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последнюю путевку в плей-офф завоевал "Алматы", который вырвал победу у "Торпедо" (2:1). Команда из южной столицы прервала победную серию усть-каменогорцев.

Таким образом, за медали чемпионата Казахстана на стадии плей-офф помимо "Алматы" с "Торпедо" поборются также "Темиртау", "Сарыарка", "Номад", "Бейбарыс", "Арлан" и "Кулагер".

Напомним, что победителем регулярного чемпионата досрочно стало "Торпедо" (115 очков после 45 игр), Кубок Казахстана завоевала "Сарыарка".