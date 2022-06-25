Оглашен состав женской сборной Казахстана на юниорский ЧМ по хоккею

Тренерский штаб юниорской женской сборной Казахстана определил окончательный состав на предстоящий чемпионат мира по хоккею во втором дивизионе, сообщает пресс-служба КФХ.

Первенство пройдет в Стамбуле с 27 июня по 5 июля. В заявку попали 20 игроков - два вратаря и 18 полевых:

вратари: Вероника Агеева ("Торпедо"), Кира Прицкер ("Жулдыз");

защитники: Жансая Жансейткызы ("Астана"), Катрин Мескини, Полина Яковлева, (обе - "Торпедо"), Нурайым Сериккызы ("Алматы"), Вероника Халикова ("Динамо"), Валерия Шобухова ("Юность");

нападающие: Карина Амирова, Алина Животовская, Мадианна Нусупова, Зере Тилеш, Шолпан Токкожа ("Жулдыз"), Кристина Войцицкая, Кира Крухольская (ПСО), Милена Иванишина ("Юность"), Медина Кишекеева ("Актобе") Виктория Меньшикова, Дарья Хохлова ("Торпедо"), София Раковская ("Алматы").

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