Два очка в дебютном матче, или как начал карьеру казахстанский форвард в США

Казахстанский нападающий Максим Мусоров набрал два очка за результативность в дебютном матче "Des Moines Buccaneers", передает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче в главной молодежной лиге США (USHL) 20-летний форвард отдал две голевые передачи, а его клуб разгромил конкурентов из "Фарго Форс" (7:1).

Победа в этом матче подняла команду Мусорова на седьмое место в Западной конференции Лиги, а от шестой позиции, которую занимают "Фарго", отставание сократилось до пяти очков (27 очков против 32).

Добавим, что в США казахстанец перебрался после расторжения контракта с "Барысом", где провел три сезона в КХЛ, набрав шесть (2+4) очков.