 m0rPxlzmwS4FaaHEpt2rQNSQAZ4TCf6LAVeoDwPS
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Казахстанский хоккеист после ухода из "Барыса" нашел клуб в США

Казахстанский хоккеист после ухода из "Барыса" нашел клуб в США
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Казахстанский нападающий Максим Мусоров после ухода из "Барыса" подписал контракт с клубом "Des Moines Buccaneers", информирует pro.ligasy.kz.

Команда из города Урбандэйл, Айова, выступает в USHL – главной молодежной лиге США. Источник сообщает, что 20-летний форвард уже приступил к тренировкам и вскоре сыграет свой первый матч.

Добавим, что другой казахстанский форвард Батырлан Муратов успешно выступает в Финляндии.

Казахстанский хоккеист с драфта НХЛ покинул "Барыс"


Напомним, в январе Максим Мусоров расторг контракт с "Барысом", где провел три сезона в КХЛ, набрав шесть (2+4) очков.

20-летний игрок выступал за юношескую и молодежную сборные Казахстана, а в текущем сезоне Pro Ligasy провел 17 матчей и заработал 12 (8+4) очков за результативность.

Мусоров вошел в промежуточный список драфта-2020 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тогда же он стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ США

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:30
Хоккей
Казахстанский хоккеист после ухода из "Барыса" нашел клуб в США Казахстанский хоккеист после ухода из "Барыса" нашел клуб в США
Вчера , 23:25
Хоккей
Новичок "Барыса" отметился дублем перед дебютом в КХЛ Новичок "Барыса" отметился дублем перед дебютом в КХЛ
Вчера , 18:43
Хоккей
"Барыс" в Кубке Гагарина. Как завершится сезон в КХЛ "Барыс" в Кубке Гагарина. Как завершится сезон в КХЛ
Вчера , 16:15
Хоккей
Казахстанец разрывает лигу в Финляндии, или кого нужно вернуть "Барысу" в КХЛ Казахстанец разрывает лигу в Финляндии, или кого нужно вернуть "Барысу" в КХЛ
Вчера , 15:05
Хоккей
"Барыс" расторг контракт с канадским нападающим "Барыс" расторг контракт с канадским нападающим
1 февраля, 16:42
Хоккей
Есть "Барыс"? КХЛ назвала лучших игроков месяца Есть "Барыс"? КХЛ назвала лучших игроков месяца
30 января, 21:50
Футбол
Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса
28 января, 22:48
Хоккей
"Подобная история и с "Барысом". Известна позиция клуба по чемпионату КХЛ "Подобная история и с "Барысом". Известна позиция клуба по чемпионату КХЛ
28 января, 16:44
Хоккей
КХЛ приняла решение по чемпионату с участием "Барыса" КХЛ приняла решение по чемпионату с участием "Барыса"
26 января, 21:04
Хоккей
Известен соперник "Барыса" по Кубку Гагарина? Потеряют ли что-то казахстанцы после рестарта в КХЛ Известен соперник "Барыса" по Кубку Гагарина? Потеряют ли что-то казахстанцы после рестарта в КХЛ
26 января, 16:06
Хоккей
"Барыс" возобновил тренировки. Михайлис ждет новостей от КХЛ "Барыс" возобновил тренировки. Михайлис ждет новостей от КХЛ
26 января, 12:05
Хоккей
"Иначе это будет конец". Эксперт призвал КХЛ доиграть чемпионат с участием "Барыса" "Иначе это будет конец". Эксперт призвал КХЛ доиграть чемпионат с участием "Барыса"
25 января, 22:55
Хоккей
Два экс-игрока "Барыса" сыграют на Олимпиаде-2022 Два экс-игрока "Барыса" сыграют на Олимпиаде-2022
25 января, 21:59
Хоккей
Сыграют еще три матча или аннулируют игры. Как "Барыс" может доиграть сезон в КХЛ Сыграют еще три матча или аннулируют игры. Как "Барыс" может доиграть сезон в КХЛ
25 января, 20:34
Хоккей
У "Барыса" могут забрать очки, или как продолжится сезон в КХЛ У "Барыса" могут забрать очки, или как продолжится сезон в КХЛ
22 января, 11:10
Хоккей
"Барыс" сделал заявление по голкиперу сборной Казахстана "Барыс" сделал заявление по голкиперу сборной Казахстана
21 января, 22:09
Около спорта
"Где рыбачил?". Лидер "Барыса" "отдыхает" от КХЛ и привлек внимание клуба "Где рыбачил?". Лидер "Барыса" "отдыхает" от КХЛ и привлек внимание клуба
20 января, 20:35
Хоккей
Названа зарплата форварда сборной Казахстана в клубе КХЛ Названа зарплата форварда сборной Казахстана в клубе КХЛ
20 января, 14:05
Хоккей
Дебютировавший в "Барысе" игрок сборной Казахстана уйдет в другой клуб Дебютировавший в "Барысе" игрок сборной Казахстана уйдет в другой клуб
20 января, 07:29
Хоккей
"Металлург" или "Трактор". Кого "выберет" и пройдет "Барыс" в первом раунде Кубка Гагарина "Металлург" или "Трактор". Кого "выберет" и пройдет "Барыс" в первом раунде Кубка Гагарина
19 января, 18:27
Хоккей
"Не стыдно". "Барыс" отреагировал на альтернативу отбора в Кубок Гагарина "Не стыдно". "Барыс" отреагировал на альтернативу отбора в Кубок Гагарина
18 января, 18:08
Хоккей
Форвард "Барыса" сыграет на Олимпиаде в Пекине Форвард "Барыса" сыграет на Олимпиаде в Пекине
18 января, 11:30
Хоккей
Определены судьба "регулярки" КХЛ и первый соперник "Барыса" по плей-офф Определены судьба "регулярки" КХЛ и первый соперник "Барыса" по плей-офф
17 января, 16:00
Хоккей
Казахстанский хоккеист с драфта НХЛ покинул "Барыс" Казахстанский хоккеист с драфта НХЛ покинул "Барыс"
16 января, 21:51
Хоккей
Казахстанского хоккеиста из "Барыса" отправили в НХЛ Казахстанского хоккеиста из "Барыса" отправили в НХЛ
15 января, 23:32
Около спорта
Обладатель Кубка Гагарина признался в изнасиловании Обладатель Кубка Гагарина признался в изнасиловании
15 января, 15:13
Хоккей
"Придется - смогу много что рассказать". Тренер клуба КХЛ - о скандальном уходе из "Сарыарки" "Придется - смогу много что рассказать". Тренер клуба КХЛ - о скандальном уходе из "Сарыарки"
15 января, 14:45
Хоккей
"Мы были готовы". Михайлис - об отмененных играх и дальнейших планах "Барыса" "Мы были готовы". Михайлис - об отмененных играх и дальнейших планах "Барыса"
14 января, 08:34
Хоккей
Казахстанский клуб нашел нового тренера в КХЛ Казахстанский клуб нашел нового тренера в КХЛ
14 января, 00:10
Хоккей
Преследователь "Барыса" в КХЛ пропустил красивый гол Преследователь "Барыса" в КХЛ пропустил красивый гол

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus