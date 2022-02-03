Казахстанский хоккеист после ухода из "Барыса" нашел клуб в США

Казахстанский нападающий Максим Мусоров после ухода из "Барыса" подписал контракт с клубом "Des Moines Buccaneers", информирует pro.ligasy.kz.

Команда из города Урбандэйл, Айова, выступает в USHL – главной молодежной лиге США. Источник сообщает, что 20-летний форвард уже приступил к тренировкам и вскоре сыграет свой первый матч.

Добавим, что другой казахстанский форвард Батырлан Муратов успешно выступает в Финляндии.

Казахстанский хоккеист с драфта НХЛ покинул "Барыс"

Напомним, в январе Максим Мусоров расторг контракт с "Барысом", где провел три сезона в КХЛ, набрав шесть (2+4) очков.

20-летний игрок выступал за юношескую и молодежную сборные Казахстана, а в текущем сезоне Pro Ligasy провел 17 матчей и заработал 12 (8+4) очков за результативность.

Мусоров вошел в промежуточный список драфта-2020 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тогда же он стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира.