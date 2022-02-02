Казахстанец разрывает лигу в Финляндии, или кого нужно вернуть "Барысу" в КХЛ

Казахстанский форвард Батырлан Муратов поднялся на второе место среди бомбардиров в финской лиге Местис, набрав три очка в последнем матче за клуб "РоКи", передает корреспондент Vesti.kz.

23-летний Муратов, отыгравший 11 встреч за "Барыс" в КХЛ, набрал 38 очков во втором дивизионе Финляндии. Этот результат позволил казахстанцу подняться на вторую строчку - лишь на одно очко уступает 26-летнему Энри Карьалайнену (8+31) из "Кеттеры".

В группе лидеров казахстанец и среди снайперов Лиги: Муратов забил 17 шайб. Еще несколько игроков забили по 16-17 голов, а 34-летний форвард "Кеттеры" Элмери Каксонен забил 19 шайб и возглавляет гонку.

Добавим, ранее стало известно об интересе со стороны финских клубов элитного дивизиона к Муратову, а казахстанец вместе с командой "РоКи" претендует на выход в плей-офф турнира. Не исключаем, что продуктивного нападающего вернут в "Барыс", предложив соответствующее соглашение.