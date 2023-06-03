Защитник "Барыса" и сборной Казахстана Адиль Бекетаев перенес операцию на плече, передает "Шайба.kz". Теперь его ждет период восстановления.

Напомним, по итогам минувшего сезона 25-летний хоккеист стал самым результативным игроком обороны "Барыса". В 64 матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ он набрал 21 (3+18) очко. Кроме того, дебютный сезон в лиге стал для него самым результативным в карьере.

На чемпионате мира-2023 в Риге (Латвия) Бекетаев сыграл семь матчей и набрал 4 (1+3) очка. Он отметился заброшенной шайбой в матче против Канады. По итогам турнира хоккеист был признан лучшим защитником сборной Казахстана.