Лучший защитник "Барыса" и сборной Казахстана перенес операцию

Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
Сегодня 19:29
©ХК "Барыс"

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана Адиль Бекетаев перенес операцию на плече, передает "Шайба.kz". Теперь его ждет период восстановления.

Напомним, по итогам минувшего сезона 25-летний хоккеист стал самым результативным игроком обороны "Барыса". В 64 матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ он набрал 21 (3+18) очко. Кроме того, дебютный сезон в лиге стал для него самым результативным в карьере.

На чемпионате мира-2023 в Риге (Латвия) Бекетаев сыграл семь матчей и набрал 4 (1+3) очка. Он отметился заброшенной шайбой в матче против Канады. По итогам турнира хоккеист был признан лучшим защитником сборной Казахстана.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Хоккей

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