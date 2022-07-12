Клуб из Узбекистана сыграет в чемпионате Казахстана

Клуб "Хумо" из Узбекистана станет одним из участников предстоящего сезона Pro Hokei Ligasy, сообщает официальный сайт турнира.

В ближайшее время будут оформлены договор на участие и другие нормативные документы - принципиальное соглашение с Федерацией хоккея Узбекистана уже достигнуто.

"Возвращение "Хумо" положительно скажется на нашем чемпионате. Здоровая конкуренция еще никому не вредила. Клуб из Ташкента хотел остаться в числе участников Pro Hokei Ligasy и после своего первого сезона, однако вмешались "ковидные" ограничения.

Теперь же мы надеемся, что все будет хорошо, и возвращение "Хумо" послужит обоюдному развитию хоккея. Возможно, это событие станет стимулом и для других иностранных команд, которые могут вступить в чемпионат РК. Хочу отметить, что "Хумо" планирует выступить и на Кубке Казахстана, который запланирован на вторую половину августа", - обрисовал ситуацию управляющий директор QHL Андрей Сачук.

В дебютном сезоне клуб "Хумо" занял десятое место по итогам регулярного чемпионата.

"Хумо" возвращается в игру. В предстоящем сезоне клуб возобновит свое участие в Pro Hokey Ligasy после двухлетней паузы, связанной с пандемией коронавируса. Надеемся, что эта новость порадует болельщиков хоккея Узбекистана и Казахстана. В чемпионате Казахстана собраны сильные мастеровитые команды, и в целом уровень первенства достаточно высокий. Уверен, что участие "Хумо" в турнире послужит дальнейшей популяризации и развитию хоккея в нашей стране", - высказался первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров.