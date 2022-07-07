Казахстанский хоккеист получил приглашение от клуба НХЛ

Нападающий молодежной сборной Казахстана по хоккею Андрей Буяльский примет участие в лагере развития новичков клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш". Об этом сообщает "Шайба.kz".

Клубы НХЛ в межсезонье организуют короткий лагерь развития, куда приглашают молодых игроков, которые через несколько месяцев будут бороться за свое место в осенних тренировочных лагерях своих команд. Лагерь "Колорадо" пройдет с 10 по 16 июля, и это отличная возможность для Буяльского громко заявить о себе.

"Мне написал тренер по развитию игроков и сказал, что я приглашен в лагерь и меня ждут там. Я был очень рад. Это шанс познакомиться с системой клуба, проявить себя как игрока и показать, какой я человек. Посмотреть, как все устроено изнутри. Поработать с тренерами, познакомиться с ребятами и просто получить опыт.

Я думаю, что я готов. Я готовился к лагерю два месяца. Занимался на льду и в зале. Готовил себя со всех сторон. Делал упор на набор мышечной массы и наконец-то набрал 88 килограммов. Также много провожу время с семьей, потому что весь год не дома. Семья - это самое главное", - рассказал Буяльский.

Напомним, на драфте НХЛ-2021 "Колорадо" выбрал Буяльского под общим 92-м номером. Последним его клубом в Казахстане был "Алматы", за который он выступал в сезоне 2020/21 и набрал 13 (5+8) очков в 24 матчах.

В Северной Америке 21-летний Буяльский играл за Дубьюк Файтинг Сэйнтс в USHL и Универстиет Вермонта в NCAA.

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