Казахстанский нападающий Батырлан Муратов, выступающий за "РоКи" во второй финской лиге Местис, заинтересовал клубы элитного дивизиона Финляндии. Об этом сообщает Shaiba.kz со ссылкой на редактора издания Ilta-Sanomat Сашу Хуттунена.

"Звездой Местис Батырланом Муратовым интересуются клубы Лиги. В следующем сезоне 22-летний хоккеист может перебраться в турнир рангом выше", - написал журналист.

Добавим, что в текущем сезоне Муратов провел 29 матчей в составе "РоКи", в которых набрал 32 (15+17) балла. С этим показателем он является лучшим снайпером и бомбардиром своей команды, а также занимает пятое место среди всех игроков чемпионата.

Ранее форвард выступал в системе столичного "Барыса", а в КХЛ провел 11 встреч, но результативными действиями не отметился. Привлекался Муратов в молодежную сборную Казахстана, а в "Снежных Барсах" и "Номаде" был одним из самых продуктивных.