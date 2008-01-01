Форвард с опытом игры в КХЛ перешел в казахстанский клуб

Хоккейный клуб "Иртыш"
официально объявил о заключении контракта с российским нападающим Александром Щербиной
, сообщает пресс-служба павлодарской команды.
В минувшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за ташкентский "Хумо", где был капитаном команды. В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл 33 матча и набрал 15 (9+6) очков, в 11 играх плей-офф отметился результативной передачей.
В начале мая пополнил состав карагадинской "Сарыарки", но не провел за команду ни одной официальной игры. Отметим, что до конца сентября Щербина входил в состав карагандинской команды и участвовал в предсезонных играх.
Щербина родился 6 августа 1988 года в городе Санкт-Петербург, воспитанник местной школы хоккея. На профессиональном уровне форвард защищал цвета таких клубов, как "СКА-Нева", "Северсталь", "Сокол", "Динамо" (Санкт-Петербург), "Сочи", "Буран", "Нефтяник", ХК "ВМФ" и "Витязь".
Всего в КХЛ он сыграл 171 матч и набрал 27 (13+14) очков, а в высшей лиге провел 403 игры и записал в свой актив 216 (111+105) очков.