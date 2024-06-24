Европейский клуб объявил о подписании вратаря сборной Казахстана

"Слован" из Братиславы объявил о переходе вратаря сборной Казахстана по хоккею Андрея Шутова, сообщают Vesti.kz.
26-летний голкипер присоединился к словацкому клубу после ухода из столичного "Барыса".
Шутов три года провел в системе "Барыса". В прошедшем сезоне вратарь сборной Казахстана сыграл в регулярном чемпионате КХЛ более 2000 минут, пропуская в среднем по 2,74 шайбы за матч при 91,5 процентах отраженных бросков. На чемпионате мира в Чехии Шутов вошел в тройку лучших игроков национальной команды.
"Вратарь сборной Казахстана, участник чемпионата мира этого года Андрей Шутов присоединяется к "белым", - гласит сообщение пресс-службы "Слована" в соцсетях.
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