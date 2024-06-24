Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
Комментарии

Европейский клуб объявил о подписании вратаря сборной Казахстана

Европейский клуб объявил о подписании вратаря сборной Казахстана
©ХК "Барыс"

"Слован" из Братиславы объявил о переходе вратаря сборной Казахстана по хоккею Андрея Шутова, сообщают Vesti.kz.

26-летний голкипер присоединился к словацкому клубу после ухода из столичного "Барыса".

Шутов три года провел в системе "Барыса". В прошедшем сезоне вратарь сборной Казахстана сыграл в регулярном чемпионате КХЛ более 2000 минут, пропуская в среднем по 2,74 шайбы за матч при 91,5 процентах отраженных бросков. На чемпионате мира в Чехии Шутов вошел в тройку лучших игроков национальной команды.

"Вратарь сборной Казахстана, участник чемпионата мира этого года Андрей Шутов присоединяется к "белым", - гласит сообщение пресс-службы "Слована" в соцсетях.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Словакия Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Баскетбол 3х3
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Вчера , 23:38
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Барыс" Европейский клуб объявил о подписании вратаря сборной Казахстана
31 мая, 21:01
Казахстан (Хоккей)
©pro.ligasy.kz Один из лучших вратарей чемпионата Казахстана перешел в клуб КХЛ
13 мая, 16:03
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Хумо" Клуб из Узбекистана вернули в чемпионат Казахстана
12 мая, 18:29
Казахстан (Хоккей)
©icehockey.kz Стало известно место Казахстана в группе ЧМ после матча со Словакией
12 мая, 17:01
Казахстан (Хоккей)
©©instagram.com/kazakhstanhockey/ Хоккеисты сборной Казахстана подрались на ЧМ: подробности
23 апреля, 12:03
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Хумо" Клуб из Узбекистана покинет чемпионат Казахстана. Известна причина
17 апреля, 10:17
Казахстан (Хоккей)
©instagram.com/hcarlan_official Вскрылся интересный факт о новом чемпионе Казахстана по хоккею
19 февраля, 15:00
Казахстан (Хоккей)
©Кадр из видео Видео, или как фанаты из Казахстана вмешались в массовую драку хоккеистов
9 февраля, 14:56
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Барыс" Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею
30 января, 11:51
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Алматы" Скандал в казахстанском хоккее: тренера уволили за драку?
15 января, 16:47
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Барыс" Стали известны подробности ухода хоккеиста сборной Казахстана из "Барыса"
28 декабря, 14:50
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Иртыш" Родной брат звезды НХЛ забросил первую шайбу за казахстанский клуб
17 декабря 2023, 23:55
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Арлан" В чемпионате Казахстана по хоккею впервые в истории забил вратарь
17 декабря 2023, 23:30
Казахстан (Хоккей)
©ФХР "Казахстан сыграл матч жизни". Тренер сборной России - о победе на Кубке первого канала
17 декабря 2023, 22:00
Казахстан (Хоккей)
©HCTRAKTOR.ORG Мамбеталиев считает, что уровень Кубка Первого канала сопоставим с чемпионатом мира
17 декабря 2023, 21:33
Казахстан (Хоккей)
©Icehockey.kz Сборная Казахстана по хоккею уступила России
5 декабря 2023, 13:30
Казахстан (Хоккей)
©Кадр из видео Массовое побоище устроили 15-летние хоккеисты: видео
19 ноября 2023, 23:00
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Номад" Казахстанский клуб выиграл группу и вышел в финал Континентального Кубка
7 сентября 2023, 17:50
Казахстан (Хоккей)
©icehockey.kz Определен лучший хоккеист Казахстана
5 сентября 2023, 15:56
Казахстан (Хоккей)
©КФХ Сыгравший на ЧМ хоккеист сборной Казахстана определился с будущим
3 сентября 2023, 10:28
Казахстан (Хоккей)
©shaiba.kz Хоккеисты "Барыса" из сборной Казахстана заявились в КХЛ как россияне
30 августа 2023, 21:49
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Хумо" Сенсация! Клуб из Узбекистана в шаге от победы в Кубке Казахстана по хоккею
18 августа 2023, 14:36
Казахстан (Хоккей)
©instagram.com/leometalnikov "Угостил кониной". Хоккеист из Казахстана рассказал, как удивил одноклубников
15 августа 2023, 21:59
Казахстан (Хоккей)
©hcbarys.kz Казахстанский форвард вернулся в систему "Барыса"
15 августа 2023, 07:18
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Сарыарка" "Сарыарка" рискует пропустить весь сезон. Подробности
7 августа 2023, 20:37
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Барыс" Казахстанский хоккеист не прошел просмотр в зарубежном клубе
3 августа 2023, 20:35
Казахстан (Хоккей)
©shaiba.kz Бывшие хоккеисты "Барыса" вошли в тренерский штаб казахстанского клуба
29 июля 2023, 15:30
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Барыс" Кевин Даллмэн высказался о возвращении в сборную Казахстана
19 июля 2023, 22:19
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Барыс" Полезно для родителей. Сколько стоит собрать ребенка на хоккей
1 июля 2023, 12:03
Казахстан (Хоккей)
©ХК "Барыс" Стало известно будущее Скабелки в "Барысе"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus