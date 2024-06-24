"Барыс" официально решил судьбу вратаря сборной Казахстана

Хоккейный клуб "Барыс" объявил об уходе вратаря Андрея Шутова, сообщают Vesti.kz.
Шутов на протяжении трех лет находился в системе "Барыса". В прошедшем сезоне вратарь сборной Казахстана сыграл в регулярном чемпионате КХЛ более 2000 минут, пропуская в среднем по 2,74 шайбы за матч при 91,5 процентах отраженных бросков. На чемпионате мира в Чехии Шутов вошел в тройку лучших игроков национальной команды.
Генеральный директор клуба Олег Болякин прокомментировал уход вратаря:
"Мы сделали Шутову квалификационное предложение с повышением зарплаты, однако он решил попробовать свои силы в другой лиге. Права на игрока в КХЛ остаются за "Барысом". Мы благодарим Андрея за время, проведенное в "Барысе" и желаем ему успехов в новом клубе", - сообщает пресс-служба клуба.
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