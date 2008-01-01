Двукратный обладатель Кубка Братины с опытом игры в КХЛ перешел в казахстанский клуб

В Лиге он сыграл 175 матчей.

Фото: ХК "Металлург"©
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Сегодня 14:49
Российский нападающий Сергей Емелин пополнил состав "Алматы", сообщает Шайба.kz.

Отмечается, что нынешний сезон 29-летний форвард начинал в чемпионате Украины, где выступал за команду "Ледяные Волки" и в семи матчах набрал восемь (4+4) очков.

Ранее хоккеист на протяжении шести сезонов защищал цвета нефтекамского "Тороса", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Братины. В ВХЛ он провел 218 игр, отметившись 54 шайбами и 53 передачами.

Также игрок имеет опыт выступления в КХЛ, где выступал за уфимский "Салават Юлаев", новокузнецкий "Металлург" и екатеринбургский "Автомобилист". Всего в КХЛ он сыграл 175 матчей и заработал 30 (16+14) результативных баллов.
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Сегодня 14:49
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