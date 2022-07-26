Почти два миллиона тенге. Стали известны подробности проведения Кубка Казахстана по хоккею

Стали известны даты и места проведения Кубка Казахстана по хоккею с шайбой, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

По информации источника турнир пройдет с 25 августа по 1 сентября. Матчи группы А пройдут в Караганде, группа В сыграет в Алматы, а встречи команд группы С и финал - в Нур-Султане.

Участники Кубка Казахстана среди команд Pro Hokei Ligasy заплатят заявочный взнос в размере 600 МРП за участие в турнире. По состоянию на 2022 год эта сумма составляет 1,8 миллион тенге (один МРП равен 3180 тенге). Команды, принимающие матчи, не оплачивают заявочный взнос.

Отмечается, что в 2021 году Кубок Казахстана принимали Караганда, Нур-Султан и Кокшетау. Позже матчи группы А были перенесены из Кокшетау в Петропавловск из-за неудовлетворительного технического состояния дворца спорта "Бурабай".

Действующим обладателем Кубка является карагандинская "Сарыарка".

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