Лучший сезон в истории? Почему уход клубов из ВХЛ сделает чемпионат Казахстана только сильнее

Чемпионат Казахстана по хоккею, который теперь называется Pro Hokei Ligasy, можно считать одним из самых ожидаемых внутренних первенств в этом году. И не только в прямом смысле, так как он до сих пор не начался. Корреспондент Vesti.kz предположил, почему новый сезон может быть лучшим в истории на фоне прихода клубов из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Итак, в межсезонье три казахстанские команды в связи в пандемией коронавируса решили играть не в ВХЛ, а в чемпионате Казахстана. Это "Сарыарка", "Торпедо" и фарм-клуб столичного "Барыса" - "Номад". Все они в ближайшее время, разумеется не без глубоких изменений в составе, составят весомую силу предстоящего первенства.

На данный момент в казахстанском турнире играет девять команд, а после того, как к трем перешедшим коллективам добавятся еще и молодежные "Снежные барсы", то клубов станет 13.



Что даст переход команд ВХЛ в чемпионат Казахстана? Давайте рассмотрим плюсы.

Во-первых, по объявлению КФХ можно сказать, что нынешний чемпионат будет состоять не из трех этапов, а из двух, с примерно тем же количеством игр. После чего команды, занявшие в турнирной таблице позиции с первой по восьмую, разыграют плей-офф.

Добавление новых участников сделает чемпионат Казахстана более густонаселенным и укомплектованным, что добавит лишь больший интерес к соревнованию.

Во-вторых, новые команды, даже несмотря на потери в составе, будут представлять большую силу в чемпионате и привнесут в него гораздо более серьезный уровень конкуренции.

И хоть это будет значить, что у казахстанских клубов, участвовавших в ВХЛ появится недостаток стабильно высокого уровня соревнований, такое событие может поднять уровень игры других коллективов. В итоге внутренний чемпионат РК становится сильнее.



Недавно главный тренер "Торпедо" Олег Болякин ответил на вопрос о том, каким ему видится предстоящий чемпионат Казахстана:



"Уровень однозначно вырастет с приходом трех команд из ВХЛ. Плюс изменения в регламенте будут способствовать тому, что в Казахстан потянутся многие игроки, оказавшиеся не востребованными в КХЛ и ВХЛ. С их появлением в нашем чемпионате можно ожидать более качественный и зрелищный хоккей."



В-третьих, команды, представляющие Казахстан в ВХЛ, получат возможность продолжить свою спортивную деятельность во время пандемии, разумеется, с учетом того, когда будет возобновлен турнир.

Благодаря таким действиям мы можем увидеть самый конкурентоспособный чемпионат Казахстана в истории, что поднимет интерес к хоккею в стране и поспособствует развитию данного вида спорта.







Из минусов нужно отметить, что сильной конкуренции может и не быть. Клубы ВХЛ, даже несмотря на отсутствие многих из своих легионеров, могут попросту не оставить интриги на концовку сезона в ЧРК.



Например, по словам тренера Болякина, можно сказать о текущем распорядке по силам в лиге:



"То, что "Устинка" и Караганда будут безусловными фаворитами, это вполне ожидаемо".



Таким образом, даже при сценарии с меньшим количеством иностранных игроков, два из трех новых коллективов сразу начнут доминировать, и результат чемпионата будет довольно предсказуемым. Соответственно, местное первенство станет не таким интересным.



Казахстан также может лишиться практики для своих спортсменов на уровне ВХЛ, что может пошатнуть позиции и игровое мастерство членов сборной, а также навыки потенциальных "фрешменов" для "Барыса", если учитывать отсутствие "Номада" в российском чемпионате.

Ну и наконец, клубам ВХЛ придется укомплектовывать свои составы новыми игроками, так как они планируют вернуться в ВХЛ в следующем сезоне.



Например, по словам директора "Сарыарки" Павла Житкова, после объявления о переходе, клуб планировал сохранить состав:



"Команда в этом году собралась конкурентоспособная, готовая решать самые высокие задачи в ВХЛ, и на данный момент основной задачей клуба является сохранение игроков с перспективой на выступление в ВХЛ в следующем сезоне."





Напомним, что прошедший чемпионат ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем "Сарыарка" и "Торпедо" вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а "Номад" не смог выйти в плей-офф.

В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы - с 2012-го, а столичная команда дебютировала в 2019-м. Планировалось, что новый сезон чемпионата Казахстана с участием клубов ВХЛ начнется 19 сентября, однако начало было перенесено на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в "Барысе".

Сегодня же стало известно, что Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса разрешила проведение чемпионата Казахстана по хоккею. Точной даты старта пока нет, но известно, что это произойдет в ближайшее время.

Фото: ХК "Барыс"©