Агент экс-форварда сборной Казахстана объяснил уход из системы "Барыса"

Агент экс-форварда сборной Казахстана Михаила Рахманова Вячеслав Борисов
в интервью "Шайба.kz
" прокомментировал переход своего игрока из столичного "Номада
" в карагандинскую "Сарыарку
".
Столичный "Барыс", в систему которого входит "Номад", сегодня, 21 августа, объявил
о расторжении заключенного в июле контракта с Рахмановым. По словам Борисова, такое решение принято из-за перехода
фарм-клуба в чемпионат Казахстана.
"Рахманов переходил в "Номад" с одной целью - играть в ВХЛ и доказывать, что он достоин вызова в "Барыс". Но так как команда была переведена из ВХЛ в чемпионат Казахстана, то для игрока существовал риск, что после сезона во внутреннем первенстве клуб не продлит с ним контракт. Все-таки основная задача фарм-клуба - наигрывать молодых ребят для "Барыса".
В то же время у "Сарыарки" иная политика. В Караганде сохраняют основной костяк команды, чтобы в предстоящем сезоне решать высокие задачи, а затем вернуться в ВХЛ.
Нами было приятно решение о смене команды. Хочу поблагодарить руководство "Барыса", которое пошло нам навстречу и отпустило игрока. Они не стали препятствовать, с уважением отнеслись к нашему решению. Подчеркну, что переход в "Сарыарку" был нашей инициативой, то есть "Барыс" не увольнял Рахманова", - отметил Борисов.
В прошлом сезоне Рахманов набрал 47 (20+27) очков в 60 матчах за "Арлан". До этого в карьере 28-летнего форварда были "Алматы", "Иртыш", "Торпедо".
С 2012 по 2015 год Рахманов выступал за "Барыс" в 130 матчах КХЛ и набрал 24 (13+11) очка. В 2013 году он играл за сборную Казахстана в квалификации Олимпиады-2014, а в 2014-м - на чемпионате мира в элитном дивизионе. Последний матч за сборную Рахманов провел в 2017 году.
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