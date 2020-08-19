С клубами из ВХЛ. Утвержден список участников чемпионата Казахстана по хоккею

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) утвердила
список участников чемпионата страны на сезон-2020/21.
Узбекский "Хумо"
официально заявил об отказе
от участия в чемпионате. Причина - сложности при пересечении границ между странами, а также эпидемиологическая обстановка во всем мире.
КФХ предлагала клубу из Ташкента несколько вариантов возможного участия, включая размещение и тренировочный процесс команды в городах Шымкент и Алматы. Однако, после долго обсуждения, руководством "Хумо" было принято решение об отказе участия в сезоне-2020/21.
Федерация хоккея Узбекистана выразила признательность и готовность вернуться в чемпионат Казахстана по хоккею в следующем сезоне.
В связи с этим в ЧРК сезона-2020/21 официально примут участие 13 команд:
1. "Арлан"
2. "Иртыш"
3. "Алматы"
4. "Бейбарыс"
5. "Алтай-Торпедо"
6. "Кулагер"
7. "Темиртау"
8. "Актобе"
9. "Горняк"
10. "Снежные Барсы"
11. "Номад"
12. "Сарыарка"
13. "Торпедо".
Напомним, "Номад", "Сарыарка" и "Торпедо" были вынуждены сняться с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за закрытия границ и перейти в чемпионат Казахстана. По этой же причины "Снежные Барсы" ушли из МХЛ.
Ранее об уходе из чемпионата объявила
"Астана". В июне сообщалось о финансовых проблемах в клубе. В прошедшем сезоне команда входила в систему "Барыса".
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