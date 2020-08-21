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"Барыс" официально объявил об уходе нападающего сборной Казахстана

Он уже определился с новым клубом.

"Барыс" официально объявил об уходе нападающего сборной Казахстана
Михаил Рахманов. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Форвард Михаил Рахманов ушел из системы "Барыса". Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.

"По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт между хоккейным клубом "Барыс" и нападающим Михаилом Рахмановым", - говорится в сообщении.

Форвард вернулся в систему столичного клуба этим летом и подписал однолетний контракт с "Номадом", но не успел сыграть ни одного матча в составе "кочевников".

Рахманов с 2012 по 2015 год выступал за "Барыс". Всего в КХЛ провел 130 матчей и набрал 24 (13+11) очка. В его активе - выступления в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе, Еврочеллендже и Универсиаде. Также в его карьере были "Алматы", "Иртыш", "Торпедо", "Алтай-Торпедо" и "Арлан".

Ранее сообщалось, что нападающий продолжит карьеру в ХК "Сарыарка", который этот сезон проведет в чемпионате Казахстана.

 

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Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Сарыарка Номад ХК Сборная РК по хоккею

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