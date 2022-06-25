Российский вратарь пнул соперника и напал на него в финале АХЛ

Российский голкипер "Чикаго Вулвз" Петр Кочетков жестко обошелся с форвардом "Спрингфилд Тандербердс" Уиллом Биттеном во втором матче финальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщает Allhockey.ru.

Отмечается, в конце встречи нападающий "Спрингфилда" заехал во вратарскую, что не понравилось вратарю "Чикаго". Защитник "Вулвз" толкнул Биттена на Кочеткова, нападающий упал. После этого россиянин поднялся и сначала с размаху пнул обидчика, а затем приобнял сзади и начал что-то агрессивно выговаривать.

Хоккеисты отъехали от ворот, и Кочетков положил обе руки на голову Биттена. В дело пришлось вмешаться судьям, которые разняли хоккеистов.

Отметим, что этот матч остался за "Чикаго". В третьей встрече серии также сильнее оказались "Вулвз" - 4:0. Кочетков оформил шат-аут, став первой звездой матча с 36 сэйвами.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:И Сергея Морозова: