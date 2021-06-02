"Прыгнули выше головы". Эксперт оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выступление сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в Риге (Латвия). В ходе беседы он назвал главную причину вылета команды с турнира, а также предрек ей большие перспективы в будущем. Также эксперт признал, что сборная и так прыгнула выше головы.

"Объективно Казахстан прыгнул выше головы, добившись сенсационных побед с Финляндией и Германией. В обоих матчах за победителей сыграла недооценка от соперников. Однако поражение от Норвегии выглядит ожидаемым.

Все дело в том, что казахстанцам не хватает стабильности. Когда все было в их руках, а команда рассматривалась в роли фаворита, хоккеисты растерялись. На данный момент верхушка достижения Казахстана - это возмутитель спокойствия на групповом этапе.

Это были веселые матчи, которые понравились многим любителям хоккея. Однако нынешний состав команды может рассчитывать на большие достижения в следующем году. Если игроки наберутся опыта и начнут действовать хладнокровнее, то успех может прийти.

Сейчас болельщикам Казахстана не нужно огорчаться. Четыре победы на групповом этапе, рекорд и справедливое звание открытия турнира - вряд ли болельщики могли представить себе что-либо такое перед стартом соревнования", - отметил Шмидт.

Напомним, казахстанцы выступали в группе В, где в последнем туре уступили Норвегии (1:3) и пролетели мимо плей-офф. Всего команда набрала десять очков в семи матчах и заняла пятое место в своей группе. При этом сборная Казахстана одержала несколько сенсационных побед - над Латвией, Финляндией и Германией, а также установила рекорд турнира по забитым шайбам, разгромив Италию.

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