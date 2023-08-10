Прямая трансляция первого матча "Барыса" на турнире в Казани

Сегодня, 10 августа, "Барыс" проведет свой первый матч на предсезонном турнире "Кубок TANECO" в Казани. Соперником астанчан выступит ярославский "Локомотив", сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 16:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Также "Барыс" сыграет с челябинским "Трактором" (11 августа) и казанским "Ак Барсом" (13 августа). Финал и матч за третье место намечены на 14 августа.

С составом астанчан на этот турнир можно ознакомиться здесь.

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