"Барыс" сделал заявление по новичкам и Роману Старченко

Сегодня, 10 августа, "Барыс" проведет свой первый матч на предсезонном турнире "Кубок TANECO" в Казани. Соперником астанчан будет ярославский "Локомотив", сообщают Vesti.kz.

Начало - в 16:00 по времени Астаны. Турнир продлится до 14 августа. С составом казахстанского клуба можно ознакомиться здесь.

Накануне матча пресс-служба "Барыса" поделилась следующей информацией:

"Состав ярославцев по сравнению с прошлым сезоном практически не изменился. Главные перестановки коснулись линии обороны, куда вместо ушедших Алексея Марченко, Даниила Мисюля и Максима Осипова были приглашены Алексей Береглазов и Мартин Гернат. Также стоит отметить возвращение в стан "Локомотива" Ярослава Лихачева, который прошлый сезон провел в аренде в "Амуре".

Команда Игоря Никитина уже успела сыграть дома два контрольных поединка с "Северсталью". Причем первая игра прошла совсем в непривычном формате - четыре периода по 20 минут. Оба раза сильнее оказались хозяева (4:2 и 3:2). Заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов, Рушан Рафиков, Степан Никулин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Ярослав Лихачев и Максим Шалунов.

Для "Барыса" встреча с "Локомотивом" станет первой в этом межсезонье. Ожидается участие в игре новичков казахстанской команды: Джозефа ЛаБейта, Понтуса Оберга, Райли Барбера и Давида Скленички. А вот вернувшийся в Астану Роман Старченко с большой долей вероятности пропустит стартовый матч на турнире".

Напомним, "Барыс" стартует в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.

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