Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей КХЛ
Комментарии

"Барыс" сделал заявление по новичкам и Роману Старченко

"Барыс" сделал заявление по новичкам и Роману Старченко
©ХК "Барыс"

Сегодня, 10 августа, "Барыс" проведет свой первый матч на предсезонном турнире "Кубок TANECO" в Казани. Соперником астанчан будет ярославский "Локомотив", сообщают Vesti.kz.

Начало - в 16:00 по времени Астаны. Турнир продлится до 14 августа. С составом казахстанского клуба можно ознакомиться здесь.

Накануне матча пресс-служба "Барыса" поделилась следующей информацией:

"Состав ярославцев по сравнению с прошлым сезоном практически не изменился. Главные перестановки коснулись линии обороны, куда вместо ушедших Алексея Марченко, Даниила Мисюля и Максима Осипова были приглашены Алексей Береглазов и Мартин Гернат. Также стоит отметить возвращение в стан "Локомотива" Ярослава Лихачева, который прошлый сезон провел в аренде в "Амуре".

Команда Игоря Никитина уже успела сыграть дома два контрольных поединка с "Северсталью". Причем первая игра прошла совсем в непривычном формате - четыре периода по 20 минут. Оба раза сильнее оказались хозяева (4:2 и 3:2). Заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов, Рушан Рафиков, Степан Никулин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Ярослав Лихачев и Максим Шалунов.

Для "Барыса" встреча с "Локомотивом" станет первой в этом межсезонье. Ожидается участие в игре новичков казахстанской команды: Джозефа ЛаБейта, Понтуса Оберга, Райли Барбера и Давида Скленички. А вот вернувшийся в Астану Роман Старченко с большой долей вероятности пропустит стартовый матч на турнире".

Напомним, "Барыс" стартует в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 10:32
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" сделал заявление по новичкам и Роману Старченко
Вчера , 19:38
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" назвал состав на предсезонный турнир в Казани
Вчера , 10:46
КХЛ
©ХК "Барыс" Тренер клуба КХЛ объяснил переход американского форварда в "Барыс"
8 августа, 19:07
КХЛ
©ХК "Барыс" Бывший лидер "Барыса" продолжит карьеру в Европе
7 августа, 16:47
КХЛ
©instagram.com/barys_official Новичок "Барыса" сделал заявление после прибытия в Астану
7 августа, 16:05
КХЛ
©ХК "Барыс" Экс-капитан "Барыса" заинтересовал топ-клуб КХЛ
7 августа, 15:48
КХЛ
©nhl.com Новичка "Барыса" встретили кумысом и баурсаками в аэропорту Астаны
5 августа, 20:39
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" лишится американского форварда перед стартом КХЛ
4 августа, 16:56
КХЛ
©ХК "Барыс" Свыше 300 миллионов тенге. Легионер "Барыса" стал самым высокооплачиваемым среди вратарей КХЛ
4 августа, 15:14
КХЛ
©ХК "Барыс" Определилось расписание матчей "Барыса" на предсезонном турнире в Омске
4 августа, 13:51
КХЛ
©detroitjockcity.com Стала известна зарплата нападающего из НХЛ в "Барысе"
3 августа, 19:34
КХЛ
©Vesti.kz Легендарный защитник Кевин Даллмэн не смог войти в руководство "Барыса"
3 августа, 16:11
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" назначил нового генерального менеджера
3 августа, 14:14
КХЛ
©nhl.com "Барыс" подписал нападающего из НХЛ
2 августа, 16:59
КХЛ
©ХК "Металлург" Никита Михайлис определился с игровым номером в топовом клубе КХЛ
30 июля, 23:53
КХЛ
©КФХ Андрей Скабелка разъяснил свой статус в сборной Казахстана по хоккею
30 июля, 23:23
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" провел открытую тренировку для болельщиков
30 июля, 22:42
КХЛ
©ХК "Барыс" Скандал в "Барысе": хоккеист подает в суд после расторжения контракта
30 июля, 16:29
КХЛ
©ХК "Барыс" Экс-игрок НХЛ прибыл в расположение "Барыса"
29 июля, 15:30
КХЛ
©ХК "Барыс" Кевин Даллмэн высказался о возвращении в сборную Казахстана
29 июля, 10:07
КХЛ
©iihf.com Тренер российского клуба высказался о нападающем сборной Казахстана
28 июля, 16:59
КХЛ
©ХК "Динамо" Экс-наставник "Барыса" и сборной Казахстана получил работу в клубе КХЛ
27 июля, 15:16
КХЛ
©ХК "Барыс" В России отреагировали на скандал в "Барысе": игрока "выгнали на улицу"
27 июля, 12:02
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" незаконно расторг контракт с легионером? Агент игрока сделал заявление
27 июля, 10:03
КХЛ
©ХК "Барыс" На "Барыс" подали протест в КХЛ. Известна причина
26 июля, 18:14
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" принял неожиданное решение по канадскому форварду
25 июля, 17:20
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" объявил об изменениях в руководстве клуба
25 июля, 11:04
КХЛ
©ХК "Барыс" Как "Барыс" перехватил легионера у конкурента по КХЛ
22 июля, 17:30
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" объявил о контракте с новичком. Он уже играл в клубе
22 июля, 13:49
КХЛ
©ХК "Барыс" Игрок с опытом игры в НХЛ дал первое интервью после перехода в "Барыс"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus