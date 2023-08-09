"Барыс" назвал состав на предсезонный турнир в Казани

ХК "Барыс" опубликовал состав на предстоящий предсезонный Кубок TANECO-2023, сообщают Vesti.kz. Турнир пройдет в Казани с 10 по 14 августа.
Вратари: Никита Бояркин, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов
Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Самат Данияр, Мади Диханбек, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов
Нападающие: Алихан Асетов, Райли Барбер, Александр Борисевич, Джереми Бракко, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Джозеф ЛаБейт, Батырлан Муратов, Алихан Омирбеков, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков
Расписание матчей Кубка TANECO-2023 (по времени Астаны):
10 августа, четверг
16:00. "Локомотив" - "Барыс"
22:00. "Ак Барс" - "Трактор"
11 августа, пятница
16:00. "Трактор" - "Барыс"
22:00. "Ак Барс" - "Локомотив"
13 августа, воскресенье
15:00. "Трактор" - "Локомотив"
20:00. "Ак Барс" - "Барыс"
14 августа, понедельник
16:00. Матч за 3 место
22:00. Финал
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