Сегодня, 13 августа, "Ак Барс" встретится с "Барысом" в рамках турнира "Кубок TANECO" в Казани, сообщают Vesti.kz.
Встреча начнется в 20:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах KHL, KHL Prime и Qazsport.
Ранее подопечные Андрея Скабелки с одинаковым счетом 1:2 уступили ярославскому "Локомотиву" и челябинскому "Трактору".
На 14 августа запланированы матч за третье место и финал.
"Барыс" стартует в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.
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