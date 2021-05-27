"Можно похвалить их, но...". Журналист Bild усомнился в справедливости третьей победы Казахстана на ЧМ по хоккею

Журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт возмутился действиями судей в матче чемпионата мира по хоккею между Казахстаном и Германией. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал, благодаря чему команде Юрия Михайлиса удалось одержать сенсационную победу. Также он заявил, что любая команда может оказаться победителем турнира.

"Это был захватывающий матч. Однако спорные решения судей испортили итоговый результат. Казахстанцы сковали соперника в обороне, не стесняясь тактики мелкого и среднего фола. При этом судьи пропустили ряд эпизодов с их грубой игрой. Но самым странным оказалось назначение буллита и отмена гола немецкой команды. Все это внесло свои коррективы в итоговый результат.

Если не обращать внимание на судейство, то казахстанцев можно похвалить. Они действовали смело, чувствовался хороший настрой. В свою очередь Германия была растеряна и, похоже, не смогла в полной мере воспользоваться своими сильными сторонами. Если бы команда играла на пике своей силы, то смогла бы взять верх, даже в таких непростых условиях. Вообще, этот чемпионат уже показал, что прогнозировать что-либо опасно. Возможно, что аутсайдер преподнесет большой сюрприз и в конце окажется на вершине. Все покажет игра", - отметил Шмидт.

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Напомним, что казахстанцы одержали волевую победу над Германией (3:2). Этот успех позволил им вернуться в зону плей-офф, заняв четвертую строчку. Впереди у них матчи с Канадой, Италией и Норвегией. В плей-офф чемпионата проходят по четыре лучших представителя группы.

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