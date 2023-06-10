Казахстанский клуб бьет рекорды по трансферам

Кокшетауский "Арлан" подписал контракты с хоккеистами Денисом Чапоровым и Даниилом Свинтальским, сообщает пресс-служба Pro Hokei Ligasy.

"Арлан бьет рекорды по подписанию игроков среди других команд Pro Hokei Ligasy. На сегодняшний день состав кокшетауской дружины пополнили воспитанник казанского хоккея - вратарь Арсений Ахметов, воспитанники карагандинской школы хоккея - нападающие Денис Чапоров и Даниил Свинтальский, а также еще два нападающих, которые в разные годы успели позабрасывать шайбы за карагандинскую "Сарыарку" - Константин Соколов и Владимир Боровков", - говорится в сообщенииPro Hokei Ligasy.

Отметим, что "Арлан" на пятом месте завершил регулярный чемпионат Казахстана.