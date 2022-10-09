Казахстанский хоккеист отметился дублем в матче чемпионата Финляндии

Казахстанский форвард Артур Гатиятов отметился дублем в матче чемпионата Финляндии. Игрок, выступающий за "Киекко-Поят", забил две шайбы в своем втором матче в регулярном сезоне, передает корреспондент Vesti.kz.

"Киекко-Поят" уступил "Киекко-Вантаа" в матче регулярного чемпионата со счетом 6:7. Артур Гатиятов дважды помог своей команде реализовать большинство.

После двух сыгранных матчей в активе казахстанского хоккеиста 3 (3+0) балла. Он занимает 13-е место в списке лучших снайперов "Местис". "Киекко-Поят" после пяти сыгранных матчей занимает 12-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.