Казахстанский хоккеист начал сезон в Северной Америке

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Сегодня 14:04
©shaiba.kz

В США стартовал сезон NCAA, где в составе команды университета Вермонта начал выступление Андрей Буяльский, передает Shaiba.kz.

"Вермонт Катамаунтс" потерпел поражения в матчах против "Коннектикут Хаскиз" (1:4, 1:3). Казахстанский хоккеист не отметился результативными действиями в этих встречах. Стоит отметить, что он выиграл более 60 процентов вбрасываний во втором матче.

Кроме этого, в двух матчах Буяльский четыре раза бросил по воротам соперника и заблокировал один бросок.

Следующий матч "Вермонт" проведет на выезде против "Нортистерн".

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Метки:
Хоккей

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