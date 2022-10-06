Казахстанский хоккеист начал сезон в Северной Америке

В США стартовал сезон NCAA, где в составе команды университета Вермонта начал выступление Андрей Буяльский, передает Shaiba.kz.

"Вермонт Катамаунтс" потерпел поражения в матчах против "Коннектикут Хаскиз" (1:4, 1:3). Казахстанский хоккеист не отметился результативными действиями в этих встречах. Стоит отметить, что он выиграл более 60 процентов вбрасываний во втором матче.

Кроме этого, в двух матчах Буяльский четыре раза бросил по воротам соперника и заблокировал один бросок.

Следующий матч "Вермонт" проведет на выезде против "Нортистерн".