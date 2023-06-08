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"Барыс" принял решение по будущему Андрея Скабелки

"Барыс" принял решение по будущему Андрея Скабелки
©ХК "Барыс"

Президент "Барыса" Борис Иванищев в интервью "СЭ" прокомментировал будущее главного тренера Андрея Скабелки в клубе, сообщают Vesti.kz.

Астанчане в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) впервые в истории заняли последнее место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф Кубка Гагарина.

- К главному тренеру Андрею Скабелке осталось полное доверие после неудачного прошлого сезона?

- У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем. Были определенные сложности в прошлом сезоне из-за травм. В начале мы шли достойно - на третьем месте. Потом пошла серия травм ведущих игроков, и мы не смогли выправить ситуацию. Мы заменяли их игроками из чемпионата Казахстана, но где-то не хватило ребят.

- В прошлом сезоне вам по ходу чемпионата пришлось приглашать вратаря Юлиуса Гудачека. Сейчас есть договоренности с другими крепкими голкиперами, чтобы начать сезон полноценной парой?

- В прошлом году мы решили начать сезон своими вратарями - Шутовым и Бояркиным. По ходу чемпионата появилась необходимость приобрести вратаря. Когда шел сезон, его сложно было найти. С дальнего зарубежья игроки едут за большие деньги. Финляндия, Швеция, Чехия - вообще не едут. На данный момент мы только ведем переговоры. Есть наметки, думаю, ясно будет чуть позже.

Скабелка возглавляет "Барыс" с июня 2022 года. 52-летний белорусский специалист тренировал казахстанский клуб еще в период 2018-2020 годов.

Ранее Иванищев объяснил, почему не удалось сохранить в составе главную звезду, а также заявил, что клуб закрыл долги перед хоккеистами.

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Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ

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